Глава МИД РФ отметился комментарием о том, что Вашингтон виноват в решении РФ начать полномасштабную войну с Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров отметился заявлением о том, что США долгие годы готовили Украину, чтобы ее "телами" воевать с РФ, игнорируя тот факт, что российские войска в одностороннем порядке нарушили украинские территориальные границы 24 февраля 2022 года.

Соответствующим тезисом чиновник ответил пропагандисту РФ Павлу Зарубину, комментируя возможные намерения США поддержать Киев ракетами ATACMS. По словам Лаврова, у США "семь пятниц на неделе", поэтому РФ ни в чем не уверенна.

"Может, они готовят так общественное мнение. Но это не изменит существа происходящего... Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России... Чтобы они не говорили (США - УНИАН), они управляют этой войной", - указал Лавров.

Визит Зеленского в США не принесет Украине ракеты ATACMS, считают СМИ

Напомним, на следующей неделе украинский президент Владимир Зеленский посетит Белый дом для встречи с лидером США Джо Байденом. Переговоры состоятся в четверг, 21 сентября, подтвердил 15 сентября советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Ожидается, что встреча Зеленского с Байденом приблизит Украину к получению дальнобойных ракет ATACMS. По крайней мере, с соответствующими призывами к лидеру США обращались четверо высокопоставленных сенаторов-республиканцев. В то же время издание Axios выяснило, что у Белого дома нет намерений объявлять о передаче ракет, несмотря на приезд Зеленского.

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