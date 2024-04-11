Она взлетела с космодрома "Восточный" после того, как два дня подряд наблюдались технические сбои.

Россия смогла запустить свою ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" после двух провальных дней, когда пуск откладывали в последние минуты из-за технических сбоев.

В России хвастаются, что "Ангара-А5" - первая тяжелая ракета, которую дала научная отрасль РФ со времен распада советского союза. Ее заказчиком является Минобороны. Обстоятельства пуска описал The Moscow Times.

"Ангара-А5" должна была стартовать 9 апреля, но запуск отменили за две минуты до запуска из-за технического сбоя", - уточнили росСМИ.

Утром следующего дня была вторая попытка - ее тоже экстренно отменили (за 10 секунд до старта). Наконец, специалисты "оживили" ракету в четверг, запустив ее с космодрома в 12 часов дня.

Вот, как эта космическая жестянка взлетала:

По данным других росСМИ, пуск ракеты-носителя знаменует собой начало испытания космического ракетного комплекса "Амур".

Зачем Россия создает ракету-носитель "Ангара-А5"

В истории космических достижений РФ - это уже четвертый пуск ракеты "Ангара-А5". До этого она стартовала с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года. Россия рассчитывает заменить ею старую версию ракеты-носителя "Протон-М", эксплуатируемую с середины 1960-х годов.

Эту ракету Россия использовали для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. Как известно, в 2010-2105 годах РФ постигла серия провальных пусков "Протона", которые там списали на человеческую ошибку.

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