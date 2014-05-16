Российская ракета «Протон-М» в очередной раз сгорела в атмосфере вместе со спутником

Об этом сообщил представитель Федерального космического агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Отдельные мелкие фрагменты ракеты могли упасть на Землю. Район падения уточняется", - добавил собеседник.

Другой источник агентства сообщил, что точной информации о районе падения пока нет. "Совсем точных данных - над каким районом сгорели в атмосфере фрагменты "Протона" - пока нет. Приблизительно, над Тихим океаном", - сказал собеседник.Читайте такжеРоссия и Казахстан договорились о возобновлении пусков "Протона" с Байконура

У ракеты-носителя "Протон- М" с разгонным блоком "Бриз-М", которая должна была вывести на орбиту российский спутник связи "Экспресс-АМ4Р", отказал рулевой двигатель третьей ступени на 545 секунде полета, сообщил агентству источник на космодроме Байконур.

В Роскосмосе подтвердили информацию о том, что причина невыведения на орбиту спутника связи "Эспресс-АМ4Р" - нештатная ситуация на этапе работы 3-й ступени.

"Во время выведения на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя возникла нештатная ситуация, и космический аппарат "Экспресс-АМ4Р" не был выведен на орбиту", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь главы Роскосмоса Ирина Зубарева.

Напомним, 6 августа 2012 года неудачей закончился запуск стартовавшей с Байконура ракеты "Протон-М" с двумя спутниками связи: не удалось вывести на заданные орбиты российский "Экспресс-МД2" и индонезийский "Телком-3" / Telkom 3/. Роскосмос официально признал, что космические аппараты потеряны. По предварительным данным, причина нештатной ситуации - сбой в работе разгонного блока "Бриз- М".