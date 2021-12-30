Россияне провалили экспериментальную доставку спутника на геостационарную орбиту, и теперь над Землей летает 20-тонный неуправляемый объект.

Макет военного спутника весом около 20 тонн, успешным запуском которого на этой неделе хвасталась Россия, может упасть на Землю из-за возникшей неисправности.

Тяжелая ракета-носитель нового поколения "Ангара А-5" была запущена в понедельник с космодрома Плесецк с гарабитно-массовым макетом космического аппарата вместо полезной нагрузки на борту, пишут российские издания "Космолента", "Московский комсомолец" и N+1.

Россияне планировали провести имитацию доставки спутника на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров с помощью разгонного блока "Персей", произведенным российской ракетно-космической корпорацией "Энергия". Сухая масса блока составляет 3,5 тонны, масса с максимальной заправкой – 21,97 т. При запуске на "Ангаре" из Плесецка он может доставить на геостационарную орбиту 2,6 т полезного груза.

Читайте такжеРоссияне затопили космический корабль в Тихом океане

Отмечается, что это первый запуск ракеты "Ангара" с блоком "Персей". При запуске три ступени ракеты-носителя "Ангара А-5" отработали без замечаний и через 12 минут после старта вывели "Персей" с макетом на суборбитальную траекторию. Но потом начались проблемы.

"Персей" должен был выполнить пять включений своего двигателя, чтобы добраться до нужной орбиты, но в начале второго включения произошел сбой. Из-за этого блок со "спутником" остался на низкой околоземной орбите, где сможет летать еще несколько недель прежде чем упадет на Землю. Пока трудно спрогнозировать, где именно упадет 20-тонный блок с макетом, однако большая его часть должна сгореть в плотных слоях атмосферы.

Управлять "Персеем" с Земли невозможно, отмечают российские СМИ. А даже если бы такая возможность была, аккумуляторы, рассчитанные лишь на 10 часов работы, не позволили бы этого.

В "Роскомосе" отказались комментировать ситуацию мотивируя это тем, что запуск заказывало военное ведомство. Министерство обороны России также ничего не сообщает о ситуации с "Персеем" и не ответило на запрос журналистов. Там лишь отметили после запуска, что "Персей" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Ангара-А5" и начал вывод макета на запланированную орбиту.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года российский спутник-шпион "Космос-2551" сошел с орбиты и ярко сгорел в атмосфере Земли. Россияне вывели этот спутник на орбиту Земли лишь 9 сентября.

Это не первый подобный инцидент, который случился с российскими спутниками в этом году. В частности, весной спутник РФ "Космос-2525" также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позже, по данным Командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла военный спутник "Меридиан-2".

Вас также могут заинтересовать новости: