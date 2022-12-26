Во время задержания один из чеченцев оказал сопротивление и ударил полицейского по ноге.

Очевидец рассказал детали драки с участием племянника Рамзана Кадырова Хасана Ибрагимова и нескольких чеченцев из отряда СОБР "Ахмат" в Крыму.

Как сообщил один из очевидцев российскому Телеграм-каналу "База", гости, среди которых был "представитель" Кадырова в Херсонской и Запорожской областях, заместитель командира отряда СОБР "Ахмат" Хасан Ибрагимов, вели себя вызывающе. Во время посиделок их "главный" начал приставать к посетительнице. Кто это был, очевидцы точно отметить не могут. На домогательства отреагировал ее парень

"Он распускал руки в адрес девушки, залез ей под юбку. За это парень хотел выйти на улицу поговорить, а мужчина натравил на него собак своих бойцовских. Парня били трое военных, а тот добивал", - рассказывают очевидцы.

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Полицию в ресторан "Монро" вызвал прохожий, который заметил, как возле заведения трое мужчин в камуфляже избивают парня. Полицейские приехали к месту происшествия и задержали трех человек, причем один из подозреваемых оказал сопротивление и ударил оперативника по ноге. По итогам вечера в следственный отдел Киевского района Симферополя доставили пятерых человек: самого Ибрагимова, а также сотрудников чеченской полиции Артура Абдулаева, Суламбека Тадушаєва, Магомеда Товсултанова и Шамиля Азизова.

Власти Чечни опровергают задержание представителя Кадырова и называют произошедшее "бытовым инцидентом".

Задержание племянника Кадырова в Крыму: что известно

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в оккупированном Симферополе задержан племянник Кадырова Хасан Ибрагимов, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

Сообщалось, что чеченцы жестоко избили мужчину, который вступился за свою девушку. "Кадыровцы" все отрицали, но инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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