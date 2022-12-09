По мнению Ивана Федорова, Хасан Ибрагимов прибыл, чтобы помочь украсть украинское зерно.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров прислал своего племянника Хасана Ибрагимова на временно оккупированную территорию юга Украины. Кадыров таким образом хочет распространить свое влияние, а также приобщиться к ограблению региона.

Как отмечает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, в Запорожскую область прибыли новые гауляйтеры.

"Начинают приезжать новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, который является племянником Рамзана Кадырова", - заявил Федоров.

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По словам городского головы Мелитополя, Хасан был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, Ибрагимов прибыл, чтобы помочь украсть украинское зерно. Хасан по поручению Кадырова будет держать в страхе местное население, а также контролировать, чтобы "деньги поступали в правильный карман".

Недавно СБУ объявила Кадырова в розыск.

Ситуация в Запорожской области: главное

Полковник СБУ отмечал, что Запорожское направление является перспективным и для ВСУ, и для российских захватчиков.

На этом участке фронта оккупанты несут огромные потери. Сообщалось об уничтожении семи военных группировок русских.

Рашисты свозят раненых солдат в Мелитополь.