Руководитель Чечни Рамзан Кадыров прислал своего племянника Хасана Ибрагимова на временно оккупированную территорию юга Украины. Кадыров таким образом хочет распространить свое влияние, а также приобщиться к ограблению региона.
Как отмечает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, в Запорожскую область прибыли новые гауляйтеры.
"Начинают приезжать новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, который является племянником Рамзана Кадырова", - заявил Федоров.
По словам городского головы Мелитополя, Хасан был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, Ибрагимов прибыл, чтобы помочь украсть украинское зерно. Хасан по поручению Кадырова будет держать в страхе местное население, а также контролировать, чтобы "деньги поступали в правильный карман".
Недавно СБУ объявила Кадырова в розыск.
Ситуация в Запорожской области: главное
Полковник СБУ отмечал, что Запорожское направление является перспективным и для ВСУ, и для российских захватчиков.
На этом участке фронта оккупанты несут огромные потери. Сообщалось об уничтожении семи военных группировок русских.