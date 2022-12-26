Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

В оккупированном Симферополе задержан племянник Кадырова Хасан Ибрагимов, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

Как сообщает Telegram-канал Baza, их подозревают в избиении парня в ресторане - он заступился за свою девушку, которую один из кадыровцев схватил за ягодицы.

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" приехали в Симферополь, чтобы купить чёрный "Ленд Крузер". Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из чеченчев позволил грубо распустить себе руки - он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел её парень и пошел разбираться.

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В итоге мужчины выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали - она пыталась разнять драку, но у неё ничего не вышло.

Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Назначение Хасана Ибрагимова "смортящим": детали

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров прислал своего племянника Хасана Ибрагимова на временно оккупированную территорию юга Украины. Кадыров таким образом хочет распространить свое влияние, а также приобщиться к ограблению региона.

По словам городского головы Мелитополя, Хасан был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, Ибрагимов прибыл, чтобы помочь украсть украинское зерно. Хасан по поручению Кадырова будет держать в страхе местное население, а также контролировать, чтобы "деньги поступали в правильный карман".