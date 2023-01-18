Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал закрытие популярного сайта YouTube для граждан РФ.
По его словам, наказание за использование видеохостинга коснется всех россиян, цитирует Пригожина его личная пресс-служба.
"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - сказал он.
Интересно, что говоря о неких "родственниках за границей", которые "едут в Дубай играть в гольф", Пригожин практически прямо "наехал" на министра обороны РФ Сергея Шойгу и его дочь Ксению. Ранее она со своим супругом, блогером Алексеем Столяровым, показала, как развлекается в Дубае.
Еще одного человека из путинской системы, депутата-"единороса" Дениса Долженко из Законодательного собрания Вологодской области, также настиг шквал возмущения. Мужчина на новогодних съездил отдохнуть в Эмираты и выложил оттуда несколько снимков. Один из них был совместным фото с Ксений Шойгу.
Под фото Долженко указал геотег "Вологда", однако СМИ быстро определили по фото вывеску и местонахождение бутика Louis Féraud, которого нет в Вологде, но есть в торговом центре The Dubai Mall. 17 января Долженко был исключен из фракции "Единая Россия".
Роль Пригожина в окружении Путина
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин все еще остается любимчиком главы РФ Владимира Путина и его прямым политическим "наследником".
В британской разведке считают, что недавнее назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине некоторые могут трактовать как своеобразное понижение роли Пригожина.
Однако значимость шеф-повара Путина в придворных интригах Кремля нельзя сбрасывать со счетов, с учетом его руководства ЧВК "Вагнером".