Чиновник решил загнать россиян в абсолютную изоляцию и пообещал наказание для всех, кто посмеет пользоваться видеохостингом.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал закрытие популярного сайта YouTube для граждан РФ.

По его словам, наказание за использование видеохостинга коснется всех россиян, цитирует Пригожина его личная пресс-служба.

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - сказал он.

Интересно, что говоря о неких "родственниках за границей", которые "едут в Дубай играть в гольф", Пригожин практически прямо "наехал" на министра обороны РФ Сергея Шойгу и его дочь Ксению. Ранее она со своим супругом, блогером Алексеем Столяровым, показала, как развлекается в Дубае.

Еще одного человека из путинской системы, депутата-"единороса" Дениса Долженко из Законодательного собрания Вологодской области, также настиг шквал возмущения. Мужчина на новогодних съездил отдохнуть в Эмираты и выложил оттуда несколько снимков. Один из них был совместным фото с Ксений Шойгу.

Под фото Долженко указал геотег "Вологда", однако СМИ быстро определили по фото вывеску и местонахождение бутика Louis Féraud, которого нет в Вологде, но есть в торговом центре The Dubai Mall. 17 января Долженко был исключен из фракции "Единая Россия".

Роль Пригожина в окружении Путина

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин все еще остается любимчиком главы РФ Владимира Путина и его прямым политическим "наследником".

В британской разведке считают, что недавнее назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине некоторые могут трактовать как своеобразное понижение роли Пригожина.

Однако значимость шеф-повара Путина в придворных интригах Кремля нельзя сбрасывать со счетов, с учетом его руководства ЧВК "Вагнером".

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