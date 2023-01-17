В гражданской жизни оккупант имел небольшой бизнес, а затем добровольно подписал контракт с ЧВК.

В Украине ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнер" немецкого происхождения Александра Кнауба.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, 15 января 24-летнего "вагнеровца" похоронили в Волжском, хотя похоронку семья оккупанта получила еще 2 декабря прошлого года.

Эксперт отметил, что Кнауб не был зэком, как сотни других ЧВК-шников, ликвидированных в Украине. Он имел статус частного предпринимателя - занимался грузоперевозками на своей "Газели", но видимо его услуги спрос упал и он добровольно подписал контракт с П ВК.

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"Идиот, который имел немецкое происхождение, без особых усилий мог репатриироваться в Германию, но предпочел умереть за ВВХ", - подытожил эксперт.

"Вагнеровцы" на войне против Украины

На фоне масштабов нынешнего вторжения РФ в Украину, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин решил увеличить численность своей группировки за счет заключенных из российских тюрем.

В рядах ЧВК сейчас воюют немало амнистированных зэков. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. Зэков отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

"Вагнеровцы" сосредоточились в Бахмуте и Соледаре. Штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов. "Группа Вагнера" печально прославилась на войне, как подразделение с наивысшей смертностью среди всех русских сил.

По данным ОП, Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 77% российских заключенных, которых через частную военную компанию "Вагнер" отправили на войну против Украины.

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