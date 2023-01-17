Лидер самой дружественной Кремлю страны за пределами СНГ раскритиковал Россию.

Россия должна прекратить вербовку сербов в "Группу Вагнера" для участия в войне против Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телевидения.

Вучич раскритиковал российские СМИ и группы в социальных сетях, которые публикуют на сербском языке объявления о наборе наемников в "группу Вагнера".

"Почему вы из Вагнера звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?" – возмутился сербский президент.

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Вучич также опроверг обвинения в том, что "группа Вагнера" имеет свою штаб-квартиру в Сербии и налаживает связи с местными ультра националистическими организациями.

Сербские наемники на войне в Украине

Согласно многочисленным свидетельствам, граждане Сербии воюют на стороне России против Украины с самого начала конфликта в 2014 году. В 2017 году из-за этого между Украиной и Сербией даже разразился дипломатический скандал.

В ходе полномасштабного вторжения 2022 года Россия продолжила использовать сербских наемников. Причем речь идет не об отдельных боевиках, а о целых подразделениях.

Накануне российские пропагандисты распространили видео с прибытием сербских наемников, как утверждается, на Запорожское направление.

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