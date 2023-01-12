Основатель ЧВК "Вагнера" - "темная лошадка" в команде российского диктатора.

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин все еще остается любимчиком главы РФ Владимира Путина и его прямым политическим "наследником".

Как отметил бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм в комментарии Sky News, недавнее назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине можно трактовать как своеобразное понижение роли Пригожина.

Однако он считает, что значимость шеф-повара Путина в придворных интригах Кремля нельзя сбрасывать со счетов, ведь у него есть прямой контакт с президентом РФ. Также именно наемники Пригожина участвуют в боях вокруг Бахмута и Соледара, захват которых является ведущей задачей армии РФ.

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Эксперт говорит, что именно Пригожин является главным преемником Владимира Путина даже с учетом того, что иногда тот поступает "по-своему".

"Но у него есть прямая связь с Владимиром Путиным. Строго говоря, он должен работать под военным командованием, но он, похоже, поступает по-своему. Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения - и он открыто критикует как (министра обороны РФ - ред.) Сергея Шойгу, так и Герасимова", - констатировал Инграм.

Причины назначения Герасимова на место Суровикина

Напомним, что смена командующего российским вторжением в Украину стала следствием не только военных неудач, но и внутренней борьбы за влияние в ближайшем окружении российского президента. К таким выводам пришли западные аналитики.

По мнению некоторых из них, смена командующего связана с подготовкой РФ к началу нового большого наступления в Украине. В украинском Генштабе полагают, что истинная причина такого решения связана с проблемами управления войсками.

Перестановки в российском командовании случились 11 января. На место командующего назначили главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, а Суровикин стал его замом.

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