Он заявил, что границу в Белгородской области прорывают регулярно, но в России об этом молчат.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев, который годами хвалил "непобедимую" российскую армию, разразился возмущением из-за боев в Белгородской области.

Фрагмент эмоционального выступления Соловьева появился в сети. Во время одной из своих пропагандистских программ он заявил, что Белгородскую область атакуют, пограничный город Шебекино страдает, но ничего поделать с этим Россия не может.

"Я в бешенстве. Красивый русский город, расположенный на нашей земле, утюжит всяческая "нацистская сволочь"... А мы на полном серьезе говорим: "Они пытались (совершить - УНИАН) террористическую атаку на Белгородскую область. Но у них не получилось". Все у них получилось. Они превратили жизнь жителей Шебекино в настоящий ад", - заявил Соловьев.

Прорыв в Белгородскую область

Вчера, 1 июня, "РДК" объявил о "втором этапе операции" на территории Белгородской области. Бойцы сообщили о боевых действиях в районе приграничного населенного пункта Шебекино, которые, по сообщениям подразделения, продолжаются и сегодня.

События в Белгородской области РФ развиваются стремительно. В приграничном Шебекино, вблизи которого продолжаются бои, активизировались мародеры. В городе хаос и паника.

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