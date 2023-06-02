При этом сообщений о мародерах было немало, но лишь сейчас появилось подтверждение.

События в Белгородской области РФ развиваются стремительно. В приграничном Шебекино, вблизи которого продолжаются бои, активизировались мародеры.

Как сообщает местный паблик "Шепот Шебекино", информация о мародерстве в городе поступала неоднократно, а сейчас появилось подтверждение.

"На видео видна разбитая (явно не осколками снаряда) дверь в магазин "Лариса". В городе сейчас более-менее спокойно. Есть правда задымления от предыдущих обстрелов, а в центре города посечены многочисленные дома", - говорится в сообщении.

Бои в Белгородской области РФ

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" регулярно прорываются на территории РФ. В ОП прогнозировали, что такие рейды во время украинского контрнаступления будут происходить чаще.

В то же время аналитики ISW замечали, что серьезных попыток установить контроль над территорией РФ во время этих рейдов бойцы подразделений, созданных из российских добровольцев, не осуществляли. В ГУР МО рассказывали, что во время таких рейдов собирается важная для украинской разведки информация.

Вчера в "РДК" объявили, что начали "второй этап операции" на территории Белгородской области, и сообщили о боевых действиях в районе приграничного населенного пункта Шебекино, которые, по сообщениям подразделения, продолжаются и сегодня.

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