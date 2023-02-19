По ее словам, в этом и есть "сила русских матерей".

Многодетная мать-патриотка из России заявила, что готова отправить на фронт в качестве пушечного мяса своих четырех сыновей, а себе "еще родит".

В прямом эфире одной из соцсетей россиянка заявила, что нисколько не будет жалеть, когда украинские воины ликвидируют всех ее сыновей, ведь она готова на все, чтобы "Россию не сломали".

На кадрах россиянка позировала с рюмкой водки. Сначала она несла чушь про Вторую мировую войну и немцев, которые "до сих пор на коленях просят у РФ прощения", а затем шокировала тем, что "еще родит себе детей", а этих можно отправить на войну.

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"Я мама 4 сыновей. Вот всех 4 сыновей я вам отдам. Х*й вы Россию сломаете. Я себе еще рожу", – заявила россиянка.

Более того, она с гордостью отметила, что отправлять сыновей под украинские пушки - это сила русских матерей.

"Вот такие мы, русские матери", – выдала женщина и перешла на бранные оскорбления в сторону Украины.

Новости "русского мира"

Трэш-новости в РФ продолжаются. Недавно в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения.

Впоследствии супруги из российского города Ноябрьск Тюменской области назвало новорожденную дочь именем Россия. Пара объяснила свое решение тем, что им "не стыдно".

А перед этим россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предсказала.

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