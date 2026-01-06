Украинская металлургия потеряла часть вклада в ВВП из-за войны, но остается опорой экономики, - The Economist

Украинская металлургия, которая десятилетиями была одним из базовых секторов экономики, остается важным фактором макроэкономической стабильности даже в условиях полномасштабной войны. До вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал более 10% ВВП и треть товарного экспорта страны, формируя значительную часть валютных поступлений и налоговых платежей. Об этом говорится в материале NV и The Economist.

В 2021 году вклад ГМК в экономику Украины составил 10,3% ВВП с учетом смежных отраслей и потребительских расходов работников. Доля металлургии в экспорте товаров достигала почти 33%, или $22,2 млрд валютной выручки: предприятия отрасли тогда уплатили около $3,5 млрд налогов и сборов.

Металлургия фактически функционировала как экосистема: сталь была базой для машиностроения, строительства, энергетики и оборонной промышленности. До войны один работник отрасли создавал рабочие места еще для четырех человек в смежных секторах, а каждый тринадцатый наемный работник в Украине был связан с металлургией. Отрасль играла градообразующую роль в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Мариуполе. В частности, на Азовстали работало более 10 тыс. человек, на ММК им. Ильича - около 14 тыс., на "АрселорМиттал Кривой Рог" - почти 20 тыс.

После начала войны сектор понес значительные потери. Предприятия в Мариуполе, на которые приходилось около 40% производства стали, оказались на оккупированной территории. Это привело к потере 40% экспорта чугуна и около 30% экспорта проката. По итогам 2024 года вклад металлургии сократился до 7,2% ВВП, а экспорт горно-металлургической продукции - до $6,4 млрд, или 15,4% товарного экспорта. Налоговые поступления от ГМК уменьшились до около $1 млрд.

Несмотря на потери, отрасль продолжает инвестировать. В 2024 году капитальные вложения металлургических предприятий составили $650 млн, что равняется 18,3% всех инвестиций в промышленность. Объем инвестиций вырос на 8,3% по сравнению с 2023 годом. В частности, активы группы Метинвест в 2025 году направили средства на проекты энергонезависимости - строительство газовых электростанций для стабильной работы во время блэкаутов.

Сейчас металлургия рассматривается как материальная основа послевоенного восстановления - от реконструкции инфраструктуры до жилищного строительства. Она обеспечивает потребности оборонно-промышленного комплекса, в частности производство бронированных элементов, защитных конструкций и инженерных сооружений.

Отдельным направлением является интеграция с европейским рынком. ЕС остается основным направлением экспорта украинской стали - около 64% поставок. Но с 2026 года в Евросоюзе начнет действовать Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), что создает дополнительные барьеры для экспорта. Решение о возможных исключениях или отсрочках для Украины пока не принято.

По прогнозам, в 2026 году производство стали в Украине может вырасти до 6,7-7 млн т против 6,2 млн т за 10 месяцев 2025 года. Около 55% продукции по-прежнему будет экспортироваться из-за ограниченного внутреннего спроса. Среди ключевых сдерживающих факторов эксперты называют нестабильное энергоснабжение, высокую цену электроэнергии, логистические тарифы, дефицит кадров и военные риски.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзализныци, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

