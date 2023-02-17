Женщина показала на камеру куклу с маской Путина, лежащую у импровизированного надгробия в резиновых членах.

Приезжая россиянка вызвала волну насмешок своей реакцией на перформанс одного из секс-шопов на "улице Красных фонарей" Гамбурга с похороненным в пенисах российским президентом Владимиром Путиным.

На опубликованном видео женщина возмущается тем, что увидела в витрине магазина: "Недалеко от моего дома, сейчас я вам покажу то, что вижу в витрине магазина. Вот я стою в центре улицы, да? В самом центре города в этих неприличных местах, где одни, это самое, проститутки. Ну вот смотрите, что я вижу".

Россиянка показала на камеру куклу с маской Путина, лежащую у импровизированного надгробия в резиновых членах. Напротив Путина авторы инсталяции разместили игрушку в форме немецкого танка, пушкой направленного на президента РФ.

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"Вот так они обращаются с нашим президентом. И это нормально: дети ходят смотрят на это. Это нормально, что человек лежит в крови, в какашках, пенисах, в могиле. А написать буквы Z… – это нацизм. А вот это – нормально. Вот лежит Путин, а вот – немецкий танк. Как это вам нравится вообще?" - пожаловалась приезжая.

Пользователи Twitter сразу написали, что думают о российском менталитете:

"А что она делает в квартале, где одни проститутки стоят? Просто интересно" / "Даже немецкие проститутки оценили пупкина по заслугам" / "По какому-то необъяснимому совпадению, президентов, не бомбящих соседние страны, так не выстёбывают" / "Чемодан, вокзал, домой. Дома ни проституток, ни витрин с обложенными какашками путиным".

Поддержка россиянами войны против Украины

По данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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