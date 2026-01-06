Непогода наступает: Украину засыплет снегом, а с севера придут арктические морозы до -23°

Украинцев предупредили об опасной погоде 8-11 января.

В Украине ожидается заметное ухудшение погоды. Синоптики Укргидрометцентра обнародовали предупреждение об осложнении погода 8-11 января.

В течение 8 и 9 января в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-25 см), местами порывы ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах снежный накат, местами снежные заносы.

В Киевской и Черниговской областях в эти дни пройдет значительный снег и мокрый снег (прирост снежного покрова 5-15 см, на севере областей до 25 см). Местами будет метель и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На юге Киевской, Черниговской, в Сумской и Черкасской областях ожидается снег с дождем, местами гололед, а на дорогах гололедица.

"10-11 января в результате вторжения с севера арктического воздуха ожидается похолодание", - предупреждают синоптики.

Так, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура упадет до -14°...-20°, местами до -23°. Днем ожидается -9°...-15°. В Кировоградской и Полтавской областях ночью и днем -6°...-12°. В южной части, восточных и Днепропетровской областях температура будет в пределах -4°...+4°.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - резюмировали в Укргидрометцентре.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз

О том, что погода в Украине будет сложной, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, морозы будут держаться несколько дней и уже с 14 января температура должна повыситься.

