Российские власти заявили о работе ПВО в разных районах области.

Вечером в пятницу, 29 декабря, в Брянской области сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор области Александр Богомаз с 20:00 пишет о сбитии дронов. По его словам, беспилотники сбили над Унечским районом, Брянским и Навлинским районами области. Над Стародубским муниципальным округом сбили беспилотный авиационный комплекс разведчик.

Российская противовоздушная оборона работает и над Брянском, над городом уничтожили беспилотник самолетного типа. По предварительным данным оккупантов, пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в сети публикуют множество видео, на которых можно услышать громкие взрывы. Также на записях с камер видеонаблюдения видны яркие вспышки.

Взрывы в Брянской области: последние новости

Вчера вечером Богомаз уже заявлял об атаке беспилотников на область. По его словам, над Стародубским муниципальным округом в 16:15 уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

28 декабря в сети сообщали о пожаре на российском радиозаводе "Стрела", на котором производят трансформаторное оборудование. Россияне обвинили Украину в обстреле посёлка Суземка из реактивных систем залпового огня.

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