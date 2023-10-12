В сети уже появились фото и видео с места происшествия.

В российском Брянске опять неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали "хлопки".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сети уже появились видео с места происшествия.

Местные власти обвинили ВСУ в атаке дрона. Традиционно там уточнили, что беспилотник "подавили".

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы", – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Бавовна" в России: другие новости

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 12 октября якобы уничтожили над Белгородской областью дрон. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о сбитии дрона на подлете к городу и рассказал о жертвах.

7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о якобы отбитой атаке дронов на российскую столицу. В московских аэропортах снова объявляли план "Ковер".

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