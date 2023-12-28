Завод расположен в считанных километрах от границы с Украиной

В Брянской области вспыхнул пожар на радиозаводе "Стрела". Российские паблики утверждают, что это произошло в результате удара со стороны ВСУ.

Завод находится в посёлке Суземка, что примерно в 10 км от границы с Украиной. Известно, что завод производит трансформаторное оборудование и другую продукцию.

По данным российских пабликов, в результате удара пострадала 45-летняя женщина — осколок попал ей в спину. "Также прилетело в жилой дом неподалёку — в нём пожар. Атаку ведут из РСЗО", – утверждает паблик Mash.

Губернатор области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. О том, что удар пришелся по заводу, Богомаз умолчал.

Другие инциденты на территории России

Как писал УНИАН, на днях в российском Мурманске внезапно вспыхнул атомный контейнеровоз-ледокол "Севморпуть". Он находился на причале Атомфлота. Военный эксперт Роман Свитан предупредил, что инцидент может иметь серьезные последствия для экологии.

Также мы рассказывали, что жители российского города Ейск, где находится крупный военный аэродром, ранее уже становившийся целью ВСУ, 25 декабря сообщили о громком взрыве. Военные объясняют грохот "плановыми учениями с применением боеприпасов на военном полигоне".

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