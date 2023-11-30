Российские власти инцидент не комментировали.

В российском Брянске прогремел мощный взрыв. "Прилетело" по складу с ударными беспилотниками "Герань-2", как в России называют "Шахеды".

Об этом пишет телеграм-канал "Брянский вестник". Отмечается, что склад якобы атаковали украинские беспилотники.

"В Брянске около 18:12 произошел прилет по складу беспилотников "Герань-2. Жители города услышали взрывы в районе телецентра. Предварительно склад был атакован украинскими беспилотниками. Детали о разрушениях и пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

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Российские власти инцидент не комментировали.

"Бавовна" в России: другие новости

27 ноября в Рязани гремели взрывы. СМИ писали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод и военную базу. Речь идет о военной авиабазе Дягилево, расположенной на западной окраине города.

26 ноября дрон атаковал Смоленск. В 23:20 его якобы сбили над территорией Смоленской области дежурными средствами противовоздушной обороны, однако жители публиковали кадры с дымом над городом. Примечательно, что это была уже вторая атака дронов на город за тот день.

В тот же день в Челябинске произошел пожар на заводе, который производит танковые двигатели. Местные говорили, что незадолго до этого слышали взрыв.

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