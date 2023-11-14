Объект расположен в поселке Сельцо.

В ночь на 14 ноября неизвестный дрон атаковал стратегический важный объект России - химический завод в Брянской области.

Об этом утром заявили росСМИ. По их данным, удар пришелся по строящемуся цеху "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", который находится в районе поселка Сельцо.

Вследствие удара крыша цеха была пробита в трех местах.

Видео дня

"Был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом. При этом, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб", - пишет Baza.

Отмечается, что в результате удара БПЛА люди не пострадали.

В ночь на 14 ноября по Украине ударили дроны РФ

Сегодня была тяжелая ночь для украинцев: воздушная тревога в связи з запуском дронов "Shahed" началась еще с предыдущего вечера, в районе 20:30. Россия запустила БПЛА с южного направления для Запорожской и Днепропетровской областей. Отбой угрозы объявили лишь к 4:00 утра сегодняшнего дня.

Утром Воздушные силы ВС Украины уточнили, что ночью сбили 7 дронов из 9.

Вас также могут заинтересовать новости: