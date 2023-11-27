Очевидцы сняли видео.

В понедельник, 27 ноября, в российской Рязани прозвучали громкие взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Вечером в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении над территорией Рязанской области беспилотника самолетного типа. Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что противовоздушная оборона сбила два дрона.

SHOT сообщает, что беспилотные летательные аппараты сбили в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. По их данным, разрушений и пострадавших нет.

Российский проект ВЧК-ОГПУ пишет, что один из дронов пытался атаковать военную авиабазу Дягилево, расположенную на западной окраине города.

Взрывы в России: последние новости

Вчера вечером в российском Минобороны заявили, что Смоленскую область атаковал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Его сбила противовоздушная оборона.

Местные каналы опубликовали видео атаки. По их данным, дрон летел в сторону местного авиационного завода, который ранее уже подвергалась атакам БПЛА.

А на территории Челябинского тракторного завода после взрыва вспыхнул сильный пожар. В сети писали, что произзошла авария на трансформаторе.

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