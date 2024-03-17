Невероятность цифр особенно наглядно видна на данных из оккупированных регионов РФ.

Российскому диктатору Владимиру Путину "нарисовали" более 87% голосов на псевдо-выборах, которые состоялись 15-17 марта. Такие данные приводит российский Центризбирком.

"Обработано уже 40% протоколов: у Путина 87,34%, у Харитонова - 4,11%", - сообщает "РИА Новости".

При этом цифры, которые приводятся по некоторым регионам выглядят еще более абсурдными и неправдоподобными. Например, в Ростовской области за диктатор отдали свои голоса якобы аж 91% избирателей, в Воронежской области Путин - 90,38%, в Москве - 88,8%, в Ингушетии - 91,16%, в Дагестане - 93,67%, в Кабардино-Балкарии - 94,47%, а в Чечне - 99,28%.

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На оккупированных территориях Украины Центризбирком рисует Путину не менее невероятные цифры: в Севастополе - 90,9%, в Крыму - 93,27%, в Донецкой области - 95,23%, в Луганской - 94,12%, в Запорожской - 92,95%, в Херсонской - 88,12%.

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