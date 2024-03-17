Ранее сообщалось, что на выборы явились рекордные 73% россиян.

Владимир Путин набирает около 87% голосов на выборах президента РФ, которые завершились в воскресенье. Такие данные по результатам экзит-полов приводят российские социологические агентства.

Как сообщает ТАСС, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса избирателей на выходе из участков насчитал, что Владимир Путин набрал на выборах 87% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него 4,6% голосов. Третий – кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, у него 4,2% голосов. Действующий глава ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3% голосов.

Как пишет "Коммерсант", похожие результаты дает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ). По его данным, у действующего руководителя страны – 87,8% голосов, за Харитонова проголосовали 4,7% россиян, за Даванкова — 3,6%, за Слуцкого — 2,5%.

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