Оккупант, находясь в бронеавтомобиле вместе со своей группой, попал под огонь артиллерии ВСУ.

В Сватовском районе Луганской области ВСУ уничтожили бронемашину с шестью сотрудниками ФСБ. Среди них – сын первого командира вологодского ОМОНа, лейтенант Андрей Голубев, пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе.

У Голубева - более 20 лет стажа в силовых структурах. Несмотря на то, что из органов он уволился год назад, Голубев все же решил "тряхнуть стариной" и пошел добровольцем на войну в Украину.

Голубев, находясь в бронеавтомобиле вместе со своей группой, попал под огонь артиллерии ВСУ. В результате, из семи ФСБ-шников в живых остался только один разведчик (и тот в тяжелом состоянии переправлен в госпиталь в Москву), пишет Комахидзе.

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Отец "зажмуренного" лейтенанта Сергей Голубев в настоящее время является старшим референтом вологодского мера и наставником местного отделения "ЮнАрмии", в прошлом – первый командир Вологодского ОМОНа.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 30 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 490 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 126 650.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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