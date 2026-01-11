От завершения войны в Украине зависит судьба международного права, - немецкий политолог

Будущее международных институтов зависит от того, как завершится война в Украине.

Несмотря на частые встречи высокого уровня представителей Украины, США и Европы в течение последних недель, конца войны России против Украины пока не видно. В колонке для The Guardian об этом написала немецкий политолог, директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Сассе. Она объяснила, что отсутствует прекращение огня, не подтверждена военная поддержка со стороны Европы и США, а главное - Россия не хочет окончания войны.

Автор напомнила, что на последних переговорах в Париже с участием США удалось объединить 35 стран "коалиции желающих". Основной целью договоренностей было продвижение принципа и внедрение гарантий безопасности для будущего прекращения огня.

"Однако фактический результат остается неясным, ведь мирные переговоры до сих пор не начались. Это потребует активного участия Украины и России, а также готовности к компромиссу с обеих сторон. Пока что только Украина продемонстрировала такую готовность. В ходе этих переговоров Россия продолжала и усиливала свои атаки на Украину, в частности, направленные на жизненно важную энергетическую инфраструктуру, тем самым усиливая физическое и психологическое давление на гражданское население в холодные зимние месяцы", - написала она.

Видео дня

По ее мнению, подписанная в Париже декларация является лишь "декларацией о намерениях". Она касается участия коалиции в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США, поддержки вооруженных сил Украины, многонациональных сил для Украины под руководством Европы, обязательства поддерживать Украину в случае нарушения Россией соглашения о прекращении огня и обязательства по долгосрочному сотрудничеству с Украиной в области обороны.

В рамках многонациональных сил Великобритания и Франция вновь заявили о своей готовности разместить войска в Украине после введения режима прекращения огня, как военный резервный механизм в случае его нарушения:

"Что считать нарушением и какой ответ оно повлечет, еще предстоит определить".

Также она напомнила, что канцлер Германии Фридрих Мерц впервые рассказал о возможном участии немецких войск в обеспечении прекращения огня. Но они могут быть размещены только в странах НАТО, граничащих с Украиной.

"Он сделал ряд предположений, которые еще требуют проверки, в частности готовность государств Центральной и Восточной Европы разместить немецкие войска", - пишет автор.

Она добавила, что критически важным для обеспечения гарантий безопасности для Украины является связь между европейскими и другими войсками, значительной украинской армией и участием США. Но "текущий опыт администрации Трампа не вселяет большой уверенности в долгосрочной приверженности любому соглашению по этой связи".

"Конечно, необходимо уточнить, кто и что готов сделать для обеспечения прекращения огня, но ключевой вопрос остается тем же, что и на протяжении всего 2025 года: нет видимой политической воли со стороны России к серьезным переговорам. Президент Путин считает, что время на его стороне, и чувствует себя ободренным прямыми переговорами с Трампом и его администрацией, ориентированной на транзакции", - говорится в статье.

Она сделала вывод, что термин "коалиция желающих" сигнализирует о том, что "мы перешли в период ситуативных отношений между государствами, вне рамок существующих международных институтов и права. Завершится ли война в Украине и как она закончится, будет решающим для этого нового пути".

Международная коалиция - больше новостей

Напомним, что по мнению бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пока нет ответов на ключевые вопросы: кто будет развертывать войска и как долго Великобритания может себе это позволить. Он добавил, что пока речь может идти только о боевой группе ограниченной численности.

Добавим, что аналитики видят отстранение США от партнерства с ЕС. А новая стратегия администрации президента Дональда Трампа показала, что США считает Европу неактуальной для мирового правопорядка.

Вас также могут заинтересовать новости: