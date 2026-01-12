От BrahMos до Patriot: названы самые передовые системы наведения ракет в мире

Отмечается, что каждая из систем наведения ракет продемонстрировала свою эффективность.

Передовые системы наведения ракет используют несколько навигационных технологий для нанесения точных ударов. Они сочетают в себе GPS, инерциальное наведение, радар, тепловизионную съемку и искусственный интеллект.

Издание wionews рассказало о преимуществах каждой современной системы наведения ракет.

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos

BrahMos достигает скорости Маха 3 благодаря инерциальной навигации в сочетании с сопоставлением рельефа местности и активным радиолокационным наведением на конечной фазе. Ее система на основе кольцевого лазерного гироскопа обеспечивает резервную навигацию, обеспечивая точность на уровне метра даже при сверхзвуковых скоростях. В последних обновлениях внедрены волоконно-оптические гироскопы, что обеспечивает системе большую устойчивость к РЭБам.

Система противовоздушной обороны Patriot PAC-3

Patriot PAC-3 использует фазированную антенную решетку для отслеживания целей и наведения перехватчиков на высоту более 40 километров. Система использует активный радиолокационный искатель Ka-диапазона для терминального наведения с 180° двигателями управления положением (позиционные сервоприводы), обеспечивающими исключительную маневренность. Она специально разработана для перехвата тактических баллистических ракет и борьбы с угрозами со стороны авиации.

Крылатая ракета Tomahawk

Tomahawk сочетает в себе инерциальную навигацию с GPS и сопоставлением рельефа местности, что позволяет ей летать по заранее запрограммированным маршрутам на низкой высоте. Технология цифрового коррелятора сопоставления местности позволяет ракете сравнивать фактический рельеф с сохраненными картами, корректируя свой курс в полете. Этот многоуровневый подход позволяет наносить удары в пределах нескольких метров от целей на расстоянии более 1000 километров.

Высокоточная ракета Storm Shadow

Storm Shadow объединяет трехслойную систему наведения: GPS и инерциальную навигацию для начального полета, сопоставление с рельефом местности для корректировки на среднем участке траектории и инфракрасную съемку высокого разрешения на конечной этапе. Тепловой искатель сопоставляет заранее загруженные изображения целей с фактическими областями целей, сохраняя точность на уровне метра даже при отсутствии или подавлении сигналов GPS.

Система Taurus KEPD 350 Stand-Off

Taurus KEPD 350 работает как система, независимая от GPS, используя инерциальную навигацию, постоянно корректируемую с помощью навигации по рельефу местности и навигации на основе изображений. Ее тепловизионная головка сканирует цели с помощью технологии цифрового сопоставления сцен с автоматическим распознаванием целей. Ракета может пролететь более 500 километров без каких-либо спутниковых сигналов.

LRASM - противокорабельная ракета большой дальности

LRASM использует алгоритмы искусственного интеллекта для автономной идентификации корабельных целей. Система сочетает в себе устойчивую к помехам GPS/инерциальную навигацию с инфракрасным поиском по изображению и пассивным радиолокационным обнаружением, что позволяет ей "охотиться" за движущимися судами без активных излучений. Программное обеспечение искусственного интеллекта позволяет нескольким ракетам координировать атаки, избегая попаданий по другим судам.

