Гороскоп на неделю по картам Таро: Стрельцам - забота, Рыбам - не навредить себе

Составлен гороскоп на неделю с 12 по 18 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта - "Звезда", символизирующая эмоциональное восстановление и уверенность после трудных периодов. Даже если на пути встретятся трудности, ваши настойчивость и целеустремленность помогут преодолеть препятствия и обрести новые возможности.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Семерка Кубков". Овен, у вас огромный потенциал, и карта "Семерка Кубков" напоминает о необходимости направить его в нужное русло. Исследуйте, куда хотите вложить свои силы, и действуйте, а не откладывайте. Превратите идеи из "списка возможного" в реальные шаги. Пусть 2026 год станет годом максимального раскрытия вашего потенциала и воплощения задумок в жизнь.

Телец

Ваша карта – "Повешенный". Телец, иногда кажется, что вы зашли в тупик, и привычные подходы больше не работают. Карта "Повешенный" указывает на шанс взглянуть на ситуацию под другим углом. Эта пауза поможет открыть новые возможности и решения, которые раньше казались недостижимыми, и применить их на практике.

Близнецы

Ваша карта – "Суд". Близнецы, вы стоите на пороге трансформации. Карта "Суд" символизирует пробуждение и осознание. Вас призывают переосмыслить цели и найти глубину там, где раньше были лишь поверхностные решения. Прислушайтесь к внутренней мудрости – она поможет увидеть новые пути для роста и личного развития.

Рак

Ваша карта – "Семерка Мечей". Рак, вопросы справедливости волнуют вас сильнее всего. Карта "Семерка Мечей" напоминает, что правда проявится сама собой. Возможно, не придется действовать напрямую – события сложатся так, что результат будет на вашей стороне. Главное – сохранять честность и внимательность к окружающим.

Лев

Ваша карта – "Туз Мечей". Лев, туман в голове рассеивается, и вы наконец получаете ясность. Карта "Туз Мечей" призывает использовать полученные инсайты без промедления. Время размышлений прошло – пора действовать и применять знания на практике, чтобы энергия недели принесла реальные результаты.

Дева

Ваша карта – "Туз Пентаклей" (перевернутый). Дева, мир полон возможностей, но они пока блокированы. Карта "Туз Пентаклей" в перевернутом положении указывает на необходимость составить четкий план, заземлиться и обратиться за советом к тем, кто компетентен в вашей сфере. Это поможет направить энергию в продуктивное русло.

Весы

Ваша карта – "Пятерка Жезлов". Весы, неделя приносит конфликты, но они могут стать шансом понять себя и партнера глубже. Карта "Пятерка Жезлов" указывает на борьбу за доминирование или выражение эмоций. Постарайтесь увидеть истинные потребности и ищите пути компромисса, чтобы превратить споры в рост отношений.

Скорпион

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Скорпион, совместная работа и общие проекты приносят радость, когда есть общее видение и цели. Карта "Тройка Пентаклей" напоминает о важности прочного фундамента. Перед началом любого дела уделите внимание основам, чтобы усилия были устойчивыми и результативными.

Стрелец

Ваша карта – "Король Кубков". Стрелец, ваши лидерские качества и эмоциональная мудрость особенно ценны. Карта "Король Кубков" показывает способность проявлять заботу, понимать других и руководить с душевной чуткостью. Эти качества помогут достигать целей и укреплять связи с окружающими.

Козерог

Ваща карта - "Император". Козерог, карта "Императора" подчеркивает важность контроля, структуры и опыта. Обращение за советом к тем, кто уже прошел через подобные ситуации, поможет вам двигаться увереннее. Не бойтесь проявлять инициативу – правильные шаги обеспечат устойчивость и продвижение вперед.

Водолей

Ваша карта - "Восьмерка Мечей". Водолей, вы чувствуете себя ограниченными чужими ожиданиями и правилами. "Восьмерка Мечей" призывает искать независимость, не только финансовую, но и интеллектуальную. Пора освобождаться от чужих ограничений и действовать самостоятельно, опираясь на собственные убеждения и идеи.

Рыбы

Ваша карта - "Шестерка Пентаклей" (перевернутая). Рыбы, перевернутая "Шестерка Пентаклей" предупреждает о необходимости внимательнее подходить к финансам и помощи другим. Ваши действия должны быть осознанными и честными, без эгоистичных мотивов. Проявляйте щедрость с умом, оценивайте свои возможности и ресурсы, чтобы не навредить себе и окружающим.

