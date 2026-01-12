Российские оккупанты пытаются просочиться в Лиман и наступать на Славянск, - Трегубов

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 10 штурмов на Лиманском участке фронта.

Российские военные активизировали попытки проникнуть в город Лиман, расположенный на севере Донецкой области, сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия".

По словам Трегубова, российские оккупанты хотят закрепиться в этом населенном пункте, чтобы дальше иметь возможность развивать наступление на Славянск и Краматорск.

Начальник управления коммуникаций Объединенных сил отметил, что за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, зафиксировано 10 штурмов на Лиманском участке фронта. Армия России атаковала в направлении населенного пункта Дружелюбовка и в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное.

Видео дня

По словам Трегубова, противник активно действует в этом направлении и пытается просочиться в Лиман.

"Очень напряженно, очень активные попытки проникнуть в сам город. Также атаки на параллельных населенных пунктах", - рассказал он.

По словам спикера Объединенных сил, враг годами рассматривает Лиман как плацдарм для штурмов Славянска и Краматорска. Он отметил, что особых успехов российские оккупанты в этом не имеют, потому что украинские защитники держат качественную оборону.

"Лиманское направление – это своего рода задел на Донецкую область. Это не столько касается Харьковской или Луганской областей, сколько касается попыток россиян выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию с северо-восточной стороны. Поэтому он для них крайне важен", - подчеркнул Трегубов.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупантов в двух областях – Донецкой и Харьковской. По данным аналитиков, в Харьковской области враг добился успехов в Волчанске и вблизи поселка Вильча Волчанской общины. В Донецкой области противник добился успеха в Покровске. В Генштабе сообщили, что больше всего попыток потеснить украинских военных враг предпринял на Покровском направлении.

Также мы писали, что старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" поделился, что кроме уничтожения Константиновки в Донецкой области, российские захватчики увеличили атаки КАБами и FPV-дронами по еще одному городу - Дружковке. При этом, по словам военного, противник не хочет штурмовать Константиновку "в лоб", он действует в обход города и избегает городских боев.

