У россиян появился новый опасный дрон: эксперт назвал рецепт противодействия

Чаленко подчеркивает необходимость увеличивать возможности мобильных огневых групп.

Сейчас Киев все больше становится целью №1 для врага, поэтому необходима многоэшелонная оборона города. Об этом сказал в эфире Киев24 глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он отметил, что защитники столицы работают на пределе возможностей. "Но нужно увеличивать возможности Добровольных формирований территориальной громады (ДФТГ), именно этих мобильных огневых групп", - отметил эксперт. По его словам, вооружение этих групп должно быть разным, потому что дроны меняются.

Чаленко напомнил, что буквально на днях на Киев враг запустил новый реактивный "Герань-5". "Дроны-перехватчики рассчитаны на одни скорости, одни алгоритмы. А на "Шахеды" сейчас вешают ПЗРК и ракеты и еще разное, поэтому нужно отбиваться. Россияне не сидят на месте", - отметил он.

По его словам, в этой ситуации и городской бюджет должен выделять больше средств на ДФТГ.

Новые дроны россиян

Как сообщал УНИАН, в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что беспилотник имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Георгиан", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, отмечают в ГУР, противник использовал 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly - такого, как враг применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

