Что такое USB-разъем и в чем его отличие от привычного USB‑порта

Эксперты объяснили, чем внутренние разъемы на материнской плате отличаются от внешних портов для аксессуаров.

USB ("Универсальная последовательная шина") – один из самых популярных стандартов для передачи данных и питания устройств. Но не все знают, что разъемы на материнской плате и привычные USB‑порты – это разные вещи, пишет BGR.

USB‑разъем – это внутренний многоконтактный разъем на материнской плате, к которому подключаются кабели передней панели корпуса, кардридеры или дополнительные устройства. В то время как USB‑порт – это внешняя точка подключения, куда пользователь вставляет флешки, мыши, клавиатуры и другие аксессуары.

Материнские платы обычно оснащены минимум двумя USB‑разъемами, хотя встречаются и шесть и более. Разные разъемы соответствуют разным стандартам USB (USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 и т. д.), и от этого зависит максимальная скорость передачи данных и мощность питания.

Несмотря на то что многие пользователи никогда не вскрывают корпуса своих ПК, те, кто собирает компьютер самостоятельно, могут добавить лишние USB-разъемы с помощью карты расширения в слот PCIe, если исходных разъемов недостаточно.

Для чего нужен USB разъем

Важно понимать, что без USB‑разъемом не может работать ни один USB‑порт, поскольку именно они обеспечивают связь и питание для внешних разъемов. При этом USB-разъемы совместимы с более старыми стандартами USB. Это значит, что вы сможете подключить USB 3.0 устройство к USB 2.0 порту, однако скорость передачи будет ограничена возможностями разъема.

Если вы не уверены, какие именно разъемы стоят на вашей материнской плате, ориентиром могут служить расцветки и формы портов: они помогают определить, какой стандарт USB поддерживается системой (например, синий обычно указывает на USB 3.x).

