Трамп заявил о кораблях Китая и РФ у берегов Гренландии: в Северной Европе жестко ответили

Датские и гренландские чиновники открыты для сотрудничества с США в области безопасности Арктики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе Гренландии якобы находятся российские и китайские корабли, обосновывая свое желание захватить остров. Дипломаты стран Скандинавии опровергли слова американского лидера.

Газета Financial Times пишет, что два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы заявили, что в последние годы в районе Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подводных лодок.

"Неправда, что там находятся китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат из другой скандинавской страны добавил:

Заявление о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Они находятся в Арктике, да, но на российской стороне.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также опроверг слова Трампа.

Как гренландские, так и датские официальные лица заявляют, что со стороны Китая практически нет интереса с тех пор, как в 2018 году Дания отклонила помощь в строительстве аэропортов на арктическом острове под давлением Вашингтона.

Эйде и один из высокопоставленных дипломатов Северных стран заявили, что российские подводные лодки ведут активную деятельность вблизи Норвегии, выходя из своей базы на Кольском полуострове через Баренцево море.

Датские и гренландские чиновники открыты для сотрудничества с США в области безопасности Арктики, в том числе участка между Гренландией, Исландией и Великобританией, но они настаивают на том, что остров не продается.

Трамп хочет купить Гренландию - последние новости

Издание The Telegraph писало, что Великобритания планирует отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа. Британские чиновники уже провели консультации с представителями Германии, Франции и других стран Европы, чтобы начать подготовительную работу.

В то же время Daily Mail сообщало, что Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию, однако сталкивается с сопротивлением со стороны высокопоставленных военных.

