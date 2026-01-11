В высокогорном приграничье зафиксировали снежного 'инспектора': в чем опасность для людей

Рысь за сутки может пройти до 30 км и лучше других кошачьих приспособлена к снегу.

На высокогорной границе Украины снова зафиксировали рысь, которую военнослужащие Государственной пограничной службы называют "хорошо знакомым инспектором". В пресс-службе ГПСУ рассказали, что хищника сняли приборы дистанционного мониторинга на украинско-румынском участке границы.

"Пограничники отделения инспекторов "Богдан" Мукачевского отряда говорят, что этого волосатого ревизора помнят еще котенком - во время патрулирования не раз попадались его следы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что рысь является настоящим горным профи: за сутки она может пройти до 30 км и лучше других кошачьих приспособлена к снегу. В то же время людям в горах сейчас опасно, ведь местами снег достигает в высоту 2 метров, морозы, ветер и низкая видимость затрудняют даже опытные походы.

"Воздержитесь от высокогорных путешествий и берегите себя", - подчеркивают в ГПСУ.

Возле Чернобыля зафиксировали хищника с детенышем

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рысь с детенышем. По словам исследователей, зима для рыси - не препятствие, потому что хищник прекрасно переносит морозы, легко преодолевает заснеженные просторы и даже может переплывать ледяную реку. Во время движения по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Эта интересная особенность сохраняется, даже если рысей несколько - они часто идут след за следом друг за другом, словно соблюдая негласный этикет.

