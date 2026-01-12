США могут сделать 2026 год для Путина еще хуже, чем предыдущий, - WSJ

Уставшие от войны союзники и приближенные олигархи вполне могут оказать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров.

2025 год не принес российскому лидеру Владимиру Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году российские войска захватили менее 1% территории Украины. При таких темпах России потребуется еще год, чтобы достичь Донецкой границы и установить контроль над территорией, которую Путин требует от Украины в качестве предварительного условия для мира.

Быстрый захват американскими военными диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены еще раз подчеркнул военную слабость России. Как заметил российский политолог Аббас Галлямов: "Блестящий успех американцев, которые показали на примере Венесуэлы, как на самом деле должна выглядеть "специальная военная операция", еще больше деморализует жителей России – как простых людей, так и элиту". Тот факт, что Мадуро был важнейшим союзником Кремля, усугубил ситуацию.

Еще одним неприятным инцидентом для Путина стал захват США нефтяного танкера в сопровождении российского военно-морского флота.

Также все те, кто ранее преданно поддерживал войну Путина, имеют основания для недовольства, отмечает WSJ. Общие военные расходы России в 2025 году оцениваются в 15,5 триллионов рублей – в номинальном выражении это в пять раз больше, чем в 2021 году. Это не включает расходы на содержание оккупированных Россией украинских территорий или выплаты солдатам и их семьям. При этом в ноябре 2025 года доходы от нефти и газа упали на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы покрыть рекордный дефицит бюджета 2025 года и профинансировать военные действия, российская ставка налога на добавленную стоимость на товары и услуги 1 января выросла с 20% до 22%:

"Это повышает стоимость жизни для рядовых россиян, которые все больше стремятся к завершению конфликта в Украине. Опрос Левада-центра показывает, что общественное мнение в России по поводу войны значительно изменилось. В декабре 2024 года 37% считали, что война должна продолжаться, а 54% хотели начала мирных переговоров; год спустя только 25% выступали за продолжение конфликта, а 67% хотели начала мирных переговоров".

Высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, вызванной войной, подавили инвестиции. Дополнительным поводом для разочарования путинской элиты является то, что ее члены не могут получить доступ к своим миллиардам частных активов, заблокированных в европейских банках.

И хотя Путин способен подавлять недовольство простых россиян с помощью мощных репрессивных мер государства, но он не может продолжать этот конфликт без поддержки своего кремлевского окружения, отмечается в статье:

"Эта поддержка может быть подорвана, если США предоставят Украине оружие, необходимое для противодействия российским беспилотникам и ракетам. Поэтому уставшие от войны коллеги – и приближенные олигархи – вполне могут оказать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров с мирным планом, который Украина могла бы принять".

Трамп о войне в Украине

Ранее Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский сейчас хотят заключить мирное соглашение. Впрочем, он отказался назвать какие-либо сроки возможного завершения войны, отойдя от своей прежней практики публично озвучивать дедлайны для достижения мира.

Тем временем The Telegraph пишет, что президент США все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем президента Украины Владимира Зеленского.

