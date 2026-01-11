Великобритания хочет передать Украине баллистические ракеты, которые могут долететь до Москвы, - СМИ

Ракеты смогут нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета почти 500 км.

Великобритания заявила о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету для уничтожения российских целей глубоко в тылу врага, пишет The Sun.

Речь идет о ракетах Nightfall, которые, как отмечается, способны будут нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета 310 миль, или почти 500 км, - "достаточно, чтобы поразить Москву с поля боя".

"Британия ищет фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет для испытательных запусков по контракту на 9 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Журналисты пишут, что намерение изготовить ракеты для Украины подтвердил министр обороны Джон Гили, который находился в Киеве в четверг, когда Россия осуществила воздушную ракетно-дроновую атаку.

Он также вспомнил, как его поезд должен был сделать экстренную остановку после того, как прозвучали сирены воздушной тревоги.

"Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые поражали украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, когда они будут сопротивляться", - сказал Гилли.

Британские ракеты Nightfall для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, еще в начале сентября 2025 года Гилли говорил, что Великобритания может передать Украине новые баллистические ракеты Nightfall после завершения их разработки.

Эксперты предположили, что ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на конечной стадии полета. Это обеспечит высокую точность поражения с круговым отклонением не более 5 метров.

Отмечалось, что пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать "безопасный запуск в условиях высокой тактической угрозы" всего боекомплекта в течение 15 минут после остановки в стрелковой позиции.

Стоимость одной ракеты, вероятно, составит не более 675 тысяч долларов, не учитывая цены боеголовок, пусковой установки и затрат на разработку.

Вас также могут заинтересовать новости: