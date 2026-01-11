В Киеве большое количество аварий: жителей столицы предупредили о проблемах со светом

Отмечается, что по состоянию на 17:00 зафиксировано более 200 обращений.

В Киеве зафиксировано большое количество точечных аварий. Причина возникновения проблем не только в российских ударах по энергосистеме Украины, но и в погодных условиях.

Компания ДТЭК сообщила, что из-за атак, морозов и перегрузки сетей сейчас возникает много точечных аварий, поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным.

"По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", - отмечается в сообщении.

При этом отмечено, что задействованы все доступные ресурсы для решения проблемы - 57 ремонтных бригад работают круглосуточно.

"Когда электричество появляется, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему", - напомнили в ДТЭК.

Ситуация со светом и отоплением в Киеве - последние новости

В ночь на 9 января Россия массированно обстреляла столицу дронами и ракетами, в результате чего у части жителей Киева и Киевской области возникли перебои со светом, водой и теплом. Из-за сложной ситуации столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян временно покинуть город по возможности.

Премьер-министр Юлия Свириденко 11 января сообщила, что для существенного улучшения ситуации в Киеве с подачей тепла и электроэнергии нужно время.

