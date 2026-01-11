Графики отключений света 12 января: когда не будет электроэнергии в понедельник

Отмечается, что главная причина применения ограничений - последствия российских ударов.

Почасовые графики отключений света будут действовать в понедельник, 12 января, во всех регионах Украины. При этом графики ограничения мощности будут задействованы для промышленных потребителей.

По информации "Укрэнерго", причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

В ночь на 11 няваря в Запорожской и части Днепропетровской области произошел блэкаут. В ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что электроснабжение в области восстановлено.

Кроме того, глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Киевской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 370 тысяч семей.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что зимняя погода создает для энергосистемы Украины сразу несколько серьезных проблем.

