РФ несет потери в войне против Украины / фото УНИАН, Сергей Ревера

Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвухсотили" 490 путинских военных.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 126 тысяч 650 солдат. Также она лишилась 3201 танка (+4 за сутки).

Также потери России в технике составили:

Видео дня
  • боевых бронированных машин – 6369 (+3);
  • артиллерийских систем – 2196 (+1);
  • РСЗО – 453;
  • средств ПВО – 221;
  • самолетов – 293;
  • вертолетов – 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей /катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);
  • специальной техники – 199.
Потери россиян / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте - данные Генштаба

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

Враг продолжает нести потери: 28 января в один из моргов в оккупированной Горловке привезли около 20 тел уничтоженных оккупантов.

Кроме того, сообщалось, что за сутки украинские военные уничтожили две радиолокационные станции врага, а также склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс противника.

Вас также могут заинтересовать новости: