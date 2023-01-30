Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвухсотили" 490 путинских военных.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 126 тысяч 650 солдат. Также она лишилась 3201 танка (+4 за сутки).
Также потери России в технике составили:
- боевых бронированных машин – 6369 (+3);
- артиллерийских систем – 2196 (+1);
- РСЗО – 453;
- средств ПВО – 221;
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);
- специальной техники – 199.
Ситуация на фронте - данные Генштаба
Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.
Враг продолжает нести потери: 28 января в один из моргов в оккупированной Горловке привезли около 20 тел уничтоженных оккупантов.
Кроме того, сообщалось, что за сутки украинские военные уничтожили две радиолокационные станции врага, а также склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс противника.