За сутки Россия потеряла на украинском фронте 4 танка.

Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвухсотили" 490 путинских военных.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 126 тысяч 650 солдат. Также она лишилась 3201 танка (+4 за сутки).

Также потери России в технике составили:

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боевых бронированных машин – 6369 (+3);

артиллерийских систем – 2196 (+1);

РСЗО – 453;

средств ПВО – 221;

самолетов – 293;

вертолетов – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947;

крылатых ракет – 796;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);

специальной техники – 199.

Ситуация на фронте - данные Генштаба

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

Враг продолжает нести потери: 28 января в один из моргов в оккупированной Горловке привезли около 20 тел уничтоженных оккупантов.

Кроме того, сообщалось, что за сутки украинские военные уничтожили две радиолокационные станции врага, а также склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс противника.

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