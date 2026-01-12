Странам ЕС следует рассмотреть идею создания совместных вооруженных сил, - еврокомиссар по вопросам обороны

Издание отметило, что идеи о создании централизованной европейской армии витают в воздухе уже много лет.

Страны Европейского Союза (ЕС) должны рассмотреть возможность создания объединенных вооруженных сил, которые в конечном итоге могли бы заменить американских военных в Европе, заявил в воскресенье, 11 января, еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс, сообщает LRT.

Кубилюс предложил идею создания "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих" как возможный вариант лучшей защиты старого континента.

"Как мы заменим 100 тысяч американских военных, которые являются основой европейских вооруженных сил?", - спросил он в своей речи в Швеции.

Издание отметило, что его предложение прозвучало в то время, когда из-за заявлений президента США Дональда Трампа о желании захватить Гренландию усилились опасения союзников по НАТО относительно надежности Вашингтона.

Добавляется, что беспокойство по поводу обязательств Трампа перед Европой уже побудило страны блока приложить больше усилий для укрепления своих вооруженных сил, учитывая угрозу со стороны России.

Как говорится в статье, идеи о создании централизованной европейской армии витают в воздухе уже много лет. Однако, фактически, они не получили поддержки, поскольку страны не хотят отказываться от контроля над своими вооруженными силами.

Добавляется, что США давили на своих союзников в Европе, чтобы те взяли на себя большую ответственность за свою безопасность, а также намекнули, что могут вывести войска с континента, чтобы сосредоточиться на Китае.

"В такие времена мы не должны избегать важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне", - высказал мнение Кубилюс.

Также он считает необходимым создать Европейский совет безопасности - орган крупных государств ЕС, который мог бы также включать Великобританию.

По мнению еврокомиссара по вопросам обороны, этот орган мог бы помочь ускорить принятие решений, касающихся обороны Европы.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из основных постоянных членов, а также нескольких членов, которые чередуются. Всего около 10-12 членов, задачей которых является обсуждение важнейших вопросов обороны", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Politico отмечает, что последние события свидетельствуют о том, что для США не является целью быть хорошим союзником Европы. Издание отмечает, что Европе необходима американская поддержка для достижения приемлемого перемирия в Украине. Однако в Газе Евросоюз не имеет никакой перспективной роли в любом новом мирном совете, который мог бы управлять сектором в соответствии с планом Трампа по прекращению огня. Один высокопоставленный дипломат из-за пределов ЕС отметил, что лидеры ЕС выпустили отдельные заявления в ответ на операцию США по свержению Мадуро. По мнению дипломата, слабостью ЕС являются "разногласия" на высшем уровне.

Также мы писали, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европе стоит интегрировать собственную оборонную промышленность, чтобы иметь средства сдерживания. Также Альбарес выступает за создание европейской армии. Он добавил, что Европе нужно подтвердить свои принципы, которые заключаются в том, чтобы не допускать войны на континенте. Глава МИД Испании подтвердил поддержку Украины и добавил, что уважает ее территориальную целостность и не исключает участие страны в возможной миротворческой миссии в будущем.

