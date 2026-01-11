Туристам раскрыли 3 хитрых способа сэкономить деньги в аэропорту

Отдых может влететь вам в копеечку еще до посадки в самолет.

Отдых за границей может быстро превратиться в дорогостоящее мероприятие еще до взлета самолета – трансферы, плата за багаж и питание в аэропорту – все это влетает в копеечку. Издание DailyMail поделилось советами от сотрудников аэропорта, которые рассказали о неочевидных, но эффективных способах сократить расходы еще до посадки на самолет.

1. Экономия на еде

Если вы планируете поужинать и выпить в аэропорту перед вылетом, сотрудники аэропорта советуют оплатить доступ в зал ожидания. Это может окупиться, если вы достаточно часто пользуетесь услугами зала.

Так, эксперты из eShores подсчитали, что отдыхающие могут сэкономить до 10 фунтов стерлингов (около 13 долларов) на взрослого, посещая зал ожидания в аэропорту вместо того, чтобы покупать отдельные товары в магазинах и ресторанах аэропорта.

Например, предварительно забронированный доступ в зал ожидания в аэропорту Манчестера обходится в 40,99 фунтов стерлингов (около 55 долларов) за взрослого. В эту цену входит еда, неограниченное количество чая, кофе и безалкогольных напитков, а также выбор вина, пива и крепких спиртных напитков – всё то, что может обойтись довольно дорого, если платить в ресторане аэропорта.

2. Экономия на покупках

Сотрудники аэропорта советуют присоединиться к программам лояльности того аэропорта, из которого вы вылетаете, и накапливать баллы за покупки, чтобы сэкономить на будущих покупках в аэропорту.

Персонал аэропорта также предостерегает от чрезмерного увлечения магазинами беспошлинной торговли. Согласно исследованию eShore, некоторые рекомендованные розничные цены завышены, из-за чего скидки кажутся более выгодными. Миниатюрные флаконы с жидкостями также невыгодны, а маленькие бутылочки шампуня, геля для душа и солнцезащитного крема часто имеют "чрезмерную наценку за миллилитр".

Вместо этого сотрудники аэропорта советуют покупать напитки в больших упаковках и переливать их в меньшие многоразовые контейнеры.

3. Бесплатная вода

Вы можете наполнить взять с собой пустую бутылку и наполнить ее из бесплатного питьевого фонтанчика в аэропорту, сэкономив на дорогих напитках.

