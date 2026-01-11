Борьба с зависисмостью от Китая выходит на новый уровень: Reuters раскрыло план США

Отмечается, что Китай доминирует в цепочке поставок важнейших минералов.

Министр финансов США Скотт Бессент намерен призвать страны "Большой семерки" и другие государства активнее бороться с зависимостью от Китая в области поставок важнейших минералов.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что глава американского Минфина в понедельник, 12 января проведет встречу с министрами финансов или кабинета министров из стран G7, Европейского союза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики.

Отмечается, что на эти страны приходится 60% мирового спроса на важнейшие минералы.

"Срочность - это тема дня. Это очень большое дело. Есть много разных точек зрения, вовлечено много разных стран, и нам действительно нужно действовать быстрее", - сообщил источник.

9 января Бессент сообщил Reuters, что он настаивал на проведении отдельной встречи по этому вопросу с момента саммита лидеров G7 в Канаде в июне 2025 года, где он выступил с докладом о редкоземельных элементах перед собравшимися главами государств из США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии и ЕС.

Лидеры согласовали на саммите план действий по обеспечению безопасности цепочек поставок и стимулированию экономики, но Бессент разочарован отсутствием срочности в действиях участников, сказал источник.

За исключением Японии, которая приняла меры после того, как Китай в 2010 году внезапно прекратил поставки важнейших минералов, страны G7 по-прежнему в значительной степени зависят от Пекина, который угрожает ввести строгий экспортный контроль.

По данным Международного энергетического агентства, Китай доминирует в цепочке поставок важных минералов, перерабатывая от 47% до 87% меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных элементов. Они используются в оборонных технологиях, полупроводниках, компонентах возобновляемых источников энергии, батареях и процессах переработки.

"США настроены собрать всех вместе, продемонстрировать лидерство и поделиться своими планами на будущее. Мы готовы действовать вместе с теми, кто испытывает аналогичное чувство срочности... а другие могут присоединиться, когда осознают всю серьезность ситуации", - сообщил источник.

Он не сообщил подробностей о дальнейших шагах, запланированных администрацией Трампа, которая продвигает увеличение внутреннего производства и сокращение зависимости от Китая посредством соглашений с Австралией, Украиной и другими производителями.

Борьба за редкоземельные металлы – последние новости

В октябре 2025 года США подписали с Австралией соглашение, направленное на противодействие доминированию Китая в сфере критически важных минералов, которое включает в себя проект на сумму 8,5 миллиарда долларов. Соглашение использует предлагаемый Австралией стратегический резерв, который будет поставлять такие металлы, как редкоземельные элементы и литий, которые уязвимы для перебоев в поставках.

Канберра заявила, что впоследствии получила запросы от Европы, Японии, Южной Кореи и Сингапура.

Стоит отметить, что Китай начал ограничивать экспорт редкоземельных элементов и мощных магнитов, содержащих их, японским компаниям, а также запретил экспорт товаров двойного назначения японским военным.

