'Невероятно много лебедей': вблизи Оболони на зимовку собрались сотни птиц

Киевляне приходят любоваться большой стаей грациозных птиц.

В столичном Оболонском районе можно полюбоваться сотней лебедей, которые собрались в заливе Собачье Гирло. Птицы выбрали этот участок Днепра, ведь там вода не промерзает даже в мороз.

В соцсетях пишут, что лебеди зимуют в Киеве каждую зиму. Но сейчас почти все городские водоемы скованны льдом. Только на отдельных участках на Оболони сохранилась открытая вода – в заливе Собачье Гирло, а также вблизи парка Наталка. Поэтому именно там сейчас много птиц.

"Любуемся уже много лет подряд. С каждым годом количество увеличивается, но в этом году невероятно много лебедей", - написал один из киевлян.

"Супер. Как это красиво! Невероятно, что при таких обстрелах громких птицы остались в городе!", - написала другая киевлянка.

В сильные морозы стоит подкармливать птиц, ведь природных источников пищи сейчас не хватает. В комментариях люди просят написать, чем кормить диких водоплавающих птиц. Им советуют покупать зерно пшеницы, овса, ячменя, кукурузы и рассыпать его на берегу возле воды. Также можно покупать лебедям овощи - мелко нарезанные морковь, свеклу, капусту и т.д. Кусочки должны быть такими, чтобы птицы смогли проглотить.

Важно помнить, что лебедей и уток нельзя кормить хлебом (особенно черным) и другими видами хлебобулочных изделий. Это вызывает расстройство пищеварения, что ослабит или приведет к гибели птицы. Вредна для птиц также соленая пища, жареная или заплесневелая.

В комментарии Суспильному известный орнитолог Сергей Григорьев рассказывал, что лебедей стоит кормить только при неблагоприятной погоде, чтобы не приучать их слишком полагаться на человека. Обычно лебеди могут прокормить себя даже зимой.

Он рассказывал, что зимой лебеди держатся группами вблизи незамерзающих водоемов. Морозы они выдерживают благодаря теплому оперению. Иногда лебеди могут не есть несколько суток, тогда они собираются на льду, ложатся, пряча голову под крыло. В этом состоянии птицы экономят энергию, и их не стоит лишний раз беспокоить, заставляя тратить силы. К ним не нужно подходить, потому что при приближении человека птицы будут перелетать в другое место. Обращать внимание нужно на птиц, которые отделились от группы и имеют признаки травм.

Как писал УНИАН, лебеди держатся на открытых водоемах до последнего и далеко не мигрируют зимой, в отличие от, например, аистов. Они питаются водными растениями, поэтому собираются на мелководье.

Старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко подчеркивал, что если люди начали подкармливать лебедей, то это важно делать до стабильного потепления.

