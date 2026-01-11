Война в Украине пересекла символический рубеж: Зеленский назвал это 'безумием'

Сегодня российско-украинская война сравнялась по продолжительности с войной Германии против СССР, а завтра ее обойдет.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1418 дней - ровно столько, сколько длилась война гитлеровской Германии против СССР. Эту символическую дату в вечернем обращении прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно "накреативили" войну "шахедами" и баллистикой против электростанций и котельных", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что война ведется на тех же территориях, что и 80 лет назад - Донбасс, Слобожанщина, Запорожье. Однако на этот раз против захватчиков воюет только Украина, а не вся антигитлеровская коалиция.

"Это многое говорит о той системе, которую построил Путин, и просто о нем лично. Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых за сутки – с декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "это российское безумие" можно остановить только объединенными силами всех партнеров Украины, включая страны Европы и США.

"Каждый день войны – это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию", – добавил он.

