После десятилетий поисков в Техасе нашли утраченную испанскую миссию 18 века

Находка открывает новую страницу в ранней истории штата.

В юго-восточной части Техаса археологи и студенты Техасского технологического университета (TTU) обнаружили останки, принадлежащие Mission Nuestra Señora del Espíritu Santo (Миссии Богоматери Святого Духа), заброшенному поселению XVIII века в округе Джексон, пишет Fox News.

Таким образом археологи обнаружили доказательства существования исчезнувшего места. В университете подчеркнули, что оно "заполняет древнюю пробел в исторических записях раннего Техаса".

Руководитель раскопок Тамра Волтер, доцент кафедры археологии в TTU, рассказала, что ее команда нашла многочисленные артефакты во время раскопок. Они нашли свинцовый дробь и литник, поставлявшиеся из шахт в Бока-де-Леонес в мексиканском штате Нуэво-Леон. Также нашли гвозди с головками роз, части медного чайника. Команда также нашла керамику, обожженную глину и мазок из глиняных хижин того времени, а также латунные торговые кольца, часть ножниц и "несколько пока неидентифицированных предметов".

Миссия была связана с испанским фортом Пресidio Ла Баия и фортом Сен-Луис, колонией, основанной французским исследователем Рене-Робером Кавелье. Это были времена, когда Испания пыталась установить контроль над регионом.

Религиозное поселение существовало только с 1721 по 1725 годы. Профессор сказала, что одной из главных причин его раннего упадка были трудности с коренными американцами, которые не хотели работать на миссии. Сложным было местное окружение – жарко, местность была полна комаров, а в соседнем ручье жили аллигаторы. Погода в сочетании с трудностями выживания в глиняных хижинах заставили миссионеров переехать на запад в Голиад, штат Техас, чтобы создать новое место.

"Особыми остатки миссии делает их редкость. Миссия Эспириту-Санто была "одной из древнейших окончательно найденных испанских миссий в Техасе", - сказала Волтер.

Она добавила, что раскопки "помогают получить редкий, нетронутый снимок повседневной жизни на испанской границе в начале 18 века". Она отметила, что события, которые здесь разворачивались, помогли изменить ход истории Техаса.

