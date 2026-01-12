Мир в Украине ближе, чем когда-либо ранее, но есть проблема, - колумнистка The Guardian

Несмотря на активную дипломатию, реального прекращения огня нет. Главная причина – отсутствие политической воли со стороны России.

Конец полномасштабной войны России против Украины до сих пор не просматривается, даже несмотря на рост международной поддержки и оживление дипломатических контактов. Об этом пишет Гвендолин Сассе, директор Центра восточноевропейских и международных исследований в колонке для The Guardian.

По ее словам, частые встречи высокого уровня между Украиной, США и европейскими странами, а также периодические контакты между Вашингтоном и Москвой не изменили ключевую реальность: прекращение огня не достигнуто, гарантии безопасности не согласованы, а Россия не демонстрирует желания завершать войну.

Париж и "коалиция желающих": декларация без результата

На переговорах в Париже удалось объединить 35 стран так называемой "коалиции желающих", которые обсуждали возможные гарантии безопасности для будущего прекращения огня. В встрече приняли участие США, европейские лидеры и более широкий круг партнеров Украины.

Впрочем, как отмечает Сассе, фактические результаты переговоров остались неясными. Реальные мирные переговоры так и не начались, а режим прекращения огня даже не был согласован.

"Фактическое прекращение огня или мирные переговоры до сих пор не начались. Это потребует активного участия Украины и России, а также готовности к компромиссу с обеих сторон. Пока что только Украина продемонстрировала такую готовность", - отмечает эксперт.

Российские удары во время переговоров

Параллельно с дипломатическими контактами Россия продолжила и усилила атаки на Украину, в частности по энергетической инфраструктуре. По оценке автора, это является сознательной тактикой давления на гражданское население в зимний период - как физического, так и психологического.

Что предусматривает Парижская декларация

Документ, принятый в конце переговоров, Сассе называет скорее "декларацией о намерениях". Он предусматривает:

участие коалиции в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;

дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины;

создание многонациональных сил для Украины под европейским руководством;

обязательство поддерживать Украину в случае нарушения прекращения огня Россией;

долгосрочное оборонное сотрудничество с Киевом.

Войска Запада: готовность без четких условий

Великобритания и Франция вновь подтвердили готовность разместить свои войска в Украине после введения прекращения огня - как резервный механизм на случай его нарушения. В то же время остается неясным, что именно будет считаться нарушением и каким будет ответ.

Новым сигналом стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который впервые допустил участие немецких войск в обеспечении прекращения огня. В то же время он уточнил, что речь идет только о размещении в странах НАТО, граничащих с Украиной, и только с согласия Бундестага.

Ключевая проблема - Россия и позиция Путина

По мнению Сассе, главный вопрос остается неизменным на протяжении всего 2025 года: у Кремля нет политической воли к серьезным переговорам.

"Президент Путин считает, что время на его стороне, и чувствует себя ободренным прямыми переговорами с Трампом и его транзакционно ориентированной администрацией", - отмечает она.

Хотя термин "коалиция желающих" вызывает противоречивые ассоциации, он, по словам автора, символизирует новую реальность: переход к ситуативным союзам за пределами традиционных международных институтов и норм. Именно то, как закончится война в Украине, может стать решающим тестом для этого нового мирового порядка.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, западные аналитики видят отстранение США от партнерства с ЕС. А новая стратегия администрации президента Дональда Трампа показала, что США считает Европу неактуальной для мирового правопорядка.

В то же время The New York Times пишет, что мирные переговоры по Украине продвигаются, но вопрос гарантий остается открытым. В частности, Украина ищет конкретные ответы, чтобы развеять опасения по поводу того, что Россия попытается снова напасть. Также неизвестно, какие страны действительно встанут на защиту Украины в случае повторного нападения.

