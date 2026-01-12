12 января Землю атакует магнитная буря (график)

Магнитная бур сегодня будет умеренной.

Магнитная буря накроет землю сегодня, 12 января. Об этом сообщает meteoagent.

По данным портала, за последние дни на Солнце зафиксированы вспышки класса М2 и М3 - это средние по своей силе извержения. В то же время 12 января ожидается магнитная буря.

Скорее всего, эта магнитная буря достигнет уровня G2, так как с утра ее Кр-индекс уже равен 5,7, а умеренная магнитная буря G2 начинается с отметки 6.

Магнитные бури G2 - что важно знать и как защититься

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, но могут ощутимо влиять на самочувствие и работу техники. В такие периоды возможны головные боли, усталость, перепады давления, нарушения сна, особенно у метеочувствительных людей. Также кратковременно ухудшается радиосвязь и навигация.

Чтобы снизить влияние бури, важно соблюдать режим дня: высыпаться, избегать переутомления и стрессов. Рекомендуется пить больше воды, ограничить кофе и алкоголь, отдавать предпочтение легкой пище. Полезны спокойные прогулки, проветривание помещений и умеренная физическая активность. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой назначенные врачом препараты и внимательнее относиться к своему состоянию.

