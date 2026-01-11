Могилевская отвезла дочек к океану и показала их реакцию (видео)

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как провела первое утро возле океана с двумя приемными дочерями и мужем.
В своем Instagram исполнительница опубликовала несколько ярких видео с отдыха.
"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Нашли пока детскую площадку и дикий пляж с камнями", - отметила она в подписи.
Позже Могилевская поделилась, что им все же удалось найти очень красивый пляж, а также поисследовать город.
Напомним, на днях УНИАН писал, что Могилевская с мужем и детьми уехали в отпуск.
"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгого пути", - отмечала певица накануне.