Могилевская отвезла дочек к океану и показала их реакцию (видео)

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как провела первое утро возле океана с двумя приемными дочерями и мужем.

В своем Instagram исполнительница опубликовала несколько ярких видео с отдыха.

"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Нашли пока детскую площадку и дикий пляж с камнями", - отметила она в подписи.

Позже Могилевская поделилась, что им все же удалось найти очень красивый пляж, а также поисследовать город.

Напомним, на днях УНИАН писал, что Могилевская с мужем и детьми уехали в отпуск.

"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгого пути", - отмечала певица накануне.

