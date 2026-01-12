Новый российский БПЛА 'Герань-5': в ISW объяснили, в чем его главная угроза

Россия, вероятно, открыла внутреннюю производственную линию для этого нового типа беспилотников.

Российские войска модифицируют свои беспилотники типа "Шахед"/"Герань" для ударов по украинской ПВО, говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Так в Главном управлении разведки Украины сообщили, что в начале 2026 года армия РФ впервые применила для атаки новый вариант беспилотного летательного аппарата дальнего действия "Герань" – "Герань-5". Этот БПЛА может нести боевую часть весом около 90 кг и имеет заявленную дальность полета около 1000 км.

Как отмечают в ISW, Россия, вероятно, открыла внутреннюю производственную линию для этого нового типа беспилотников, что стало возможным благодаря передаче иранских технологий.

Видео дня

При этом аналитики подчеркивают, что Россия, вероятно, намерена использовать "Герань-5" для поражения воздушных целей, а не только наземных, что потенциально усилит российские ударные комплексы и возможности противовоздушной обороны.

ГУР сообщило, что российские войска разрабатывают способ запуска дронов "Герань-5" с самолетов, в том числе с штурмовиков Су-25, и оснащения этих дронов ракетами "воздух-воздух" Р-73.

В ISW отмечают, что Россия все чаще модифицирует свои беспилотники для нанесения ударов по воздушным компонентам системы противовоздушной обороны Украины, чтобы получить дополнительные возможности для уничтожения украинских дронов-перехватчиков и истребителей.

"Целью является увеличить ущерб от российских ударных систем дальнего действия, на фоне продолжающихся инноваций в области противовоздушной обороны Украины", - подчеркивают аналитики.

"Герань-5" - что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, 11 января ГУР заявило, что враг впервые применил против Украины ударный БПЛА "Герань-5". Он имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии, отметили в разведке.

Кроме того, разведчики отметили, что зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Вас также могут заинтересовать новости: