'Придется спать в одежде': Киев погрузился в холод и темноту из-за обстрелов России, - CNN

На фоне морозов до –10°C Россия усилила удары по энергетике, вынудив Киев жить с аварийными отключениями тепла и света.

Киев и ряд регионов Украины переживают критические отключения электроэнергии и тепла на фоне интенсивных российских атак по энергетике в условиях сильных морозов, пишет CNN.

В воскресенье Украина пыталась восстановить электроснабжение для десятков тысяч людей, которые остались без отопления во время резкого похолодания после недели массированных российских атак. Удары существенно повредили энергетическую инфраструктуру страны, поставив ее на грань возможностей.

Киев: минус 10 и более тысячи зданий без тепла

В столице отопление удалось восстановить примерно в 85% многоквартирных домов через день после того, как в субботу Киев полностью остался без электричества, тепла и воды. В то же время, по словам мэра Виталия Кличко, более 1000 зданий до сих пор не имеют отопления, тогда как дневная температура опустилась до –10°C.

Кличко предупредил, что энергосистема города остается "очень сложной", несмотря на непрерывные восстановительные работы.

Целенаправленные удары по теплогенерации

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия ежедневно в течение последней недели атаковала энергетическую инфраструктуру именно в период резкого похолодания.

"Враг намеренно обстреливал теплогенерирующие объекты баллистическими ракетами. Ситуацию еще больше осложнили сложные погодные условия и значительное понижение температуры", - подчеркнула она.

По ее словам, главная задача власти - как можно быстрее восстановить базовые условия жизни для населения.

Пункты обогрева и жизнь без света

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об установке в Киеве мобильных пунктов обогрева, где люди могут согреться, зарядить телефоны и выпить горячего чая.

Впрочем, жители города рассказывают о чрезвычайных трудностях жизни без электроэнергии в разгар зимы.

71-летняя пенсионерка Галина Турчин, чья квартира пострадала от обломков российского дрона, вынуждена жить с разбитым окном, затянутым пластиком и пленкой.

"Мы надеемся, что они дадут нам тепло. Если не электроэнергию, то хотя бы тепло", - сказала она.

Женщина признается, что не готовила еду два дня и питалась только остатками.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, нынешние атаки стали одними из самых массовых ударов по энергетике столицы за все время войны, причем именно в период ухудшения погодных условий.

В декабре киевляне в среднем оставались без электроэнергии 9,5 часа в день. Лифты в многоэтажках не работали, пожилые люди фактически оказались запертыми в своих домах, а генераторы стали постоянным фоном городской жизни.

Отключения по стране

В субботу "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии в Киеве и области для стабилизации поврежденной системы. Российские удары в ночь на воскресенье также обесточили Днепропетровскую и Запорожскую области. В Запорожье без света остались более 13 тысяч человек.

По данным правительства, за последние семь дней электроснабжение теряли почти 700 тысяч потребителей, прежде чем его удалось восстановить. В то же время власти предупреждают: ситуация еще некоторое время будет оставаться нестабильной, а в Киеве продолжаются плановые отключения продолжительностью около восьми часов.

В селах вблизи столицы люди остаются без электричества уже четыре дня, что привело к перекрытию дорог в знак протеста.

"До ударов было нормальное тепло. Пока не включат отопление, мне придется спать в одежде", - говорит местный житель Сергей Пржистовский.

Свет и отопление в столице - это стоит знать

Напомним, 9 января Россия массированно обстреляла столицу дронами и ракетами. В результате атаки у части жителей Киева и Киевской области возникли перебои со светом, водой и теплом.

Из-за сложной ситуации столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян временно покинуть город по возможности.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве зафиксировано большое количество точечных аварий. Причина возникновения проблем не только в российских ударах по энергосистеме Украины, но и в погодных условиях.

